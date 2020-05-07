التعليم تستعد لامتحانات الثانوية بـ 56 ألف بوابة تعقيم

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وكالات- الدويني فولي

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كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استعدادات الوزارة لامتحانات الشهادة الثانوية والتعليم الفني المقرر إجرائها الشهر المقبل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"،أن موازنة الدولة للعام المقبل، تتعرض لضغوط شديدة أكثر من أي عام مضى.


وأشار إلى أنه تمت مناقشة سير العام الدراسي المقبل، في ظل أزمة مجابهة فيروس كورونا المستجد، وتبادل معهم الأفكار، مشددًا على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص العام الدراسي المقبل.


وأكد شوقي، أن الطلاب سيستمتعوا بالبنية الرقمية والتكنولوجية خلال السنوات المقبلة، وأن طلاب الثانوي سيتعلموا عن طريق التابلت، وأيضًا سيتمكنوا من دخول الامتحانات عبر التابلت.


وأوضح أن مجلس الوزراء، سيعلن عن الاجراءات التي سيتم اتخاذها لامتحانات الثانوية العامة، مشددًا على أنه سيتم وضع طرق للتعامل مع كل السيناريوهات الممكنة، مشددًا على تأمين اللجان والطلاب والمراقبين والمصححين والكنترولات وغيرهم.

وكشف شوقي أن طلاب الثانوية العامة 652289 طالب و168459 مشرف وإداري و56591 لجنة وأن أعمال الكنترول تستمر لمدة 150 يوم، مشددًا على أهمية الحفاظ على المدرسين والموظفين والطلاب.
وأشار شوقي، إلى أن التعليم الفني يوجد فيه 777206 طالب وأن اجمالي الطلاب في الثانوي العام والفني 1.4 مليون طالب ومخصص لهم 400 ألف إداري وفني للتعامل مع امتحاناتهم، مؤكدًا انه سيتم عمل بوابات تعقيم لكل لجان امتحانات الثانوي العام والدبلومات الفنية بالاضافة لكواشف حرارية وتعقيم الاوراق المقدمة لهم، مشيرًا إلى انه سيتم الإعلان عن الخطوات التفصيلية بعد اجتماع مجلس الوزراء.

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