«البرنس» يهدد مسلسل «رمضان» بالمقاضاة

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متابعات- محمد إبراهيم

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البرنس

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أعلن الشيف ناصر البرنس أنه سيقيم دعوى قضائية ضد صناع مسلسل «البرنس»، يتهم فيها صناع العمل بتقديم جزء من قصة حياته في المسلسل دون استئذانه.

وقال البرنس، عبر «فيس بوك»: «حياة رضوان البرنس تشبه قصة حياتي، أنا عملت في مجال الدوكو لمدة 10 سنوات قبل التحاقي بالخدمة العسكرية، ومحلي كان يحمل اسم البرنس كما يظهر في المسلسل».

أضاف: «مش صدفة إن ابن محمد رمضان في المسلسل يبقى سيف على اسم ابني (..) المسلسل طلع عليا سمعة مش كويسة، وأصحاب ابني بيسألوه: هو أبوك أكل حق إخواته؟ والناس بتقول لي: أنت أكلت حق إخواتك».

وشدد «البرنس» على أنه لا يهدف من مقاضاة أسرة العمل شهرة أو خلافه بل «إخراج نفسه من قصة المسلسل»، واختتم: «أثق في قضاء مصر العادل اللي حكم في قضيتي ضد الفنان محمد رمضان بالمعاينة».




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