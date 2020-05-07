بسمة وهبة تزور أبناء" المنسي" بصحبة طفل شهير

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إيمان هاني

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بسمة وهبة

أون إي

المنسي

الإختيار

زارت الإعلامية بسمة وهبة، أبناء وزوجة الشهيد أركان حرب أحمد المنسي في منزلهم. وتناولت "وهبة"، وجبة الإفطار مع أسرة الشهيد، مشاركة إياهم مشاهدة مسلسل "الاختيار" الذي يتناول قصة حياة الشهيد المنسي.

وأهدت "وهبة"، مجموعة من الهدايا لأبناء المنسي، معربة لهم عن فخرها بوالدهم الذي ضحى بحياته في سبيل الوطن .

واصطحبت الإعلامية خلال زيارتها الطفل "إسلام" المعروف إعلاميا بصاحب جواب الشهيد لتحقق له أمنيته في رؤية أبناء الشهيد.

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