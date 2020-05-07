» "القبلات حرام".. عبير صبري تثير الجدل من جديد

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عبير صبرى

شيخ الحارة

قبلات

أثارت الفنانة عبير صبري، جدلا واسعا، إذا تصدرت مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصريحاتها الجريئة في برنامج "شيخ الحارة" مع إيناس الدغيدي. 

وأكدت الفنانة عبير صبري، أنها لم تر نفسها ممثلة إغراء، ولكنها جميلة وتستخدم جمالها في أدوارها، معلقة: "لم أتبرأ من أي دور قمت بعمله". 

وأضافت "صبري" خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة" عبر فضائية "القاهرة والناس" ، أنها تفضل الحب عن الأموال لذا فعندما أرادت أن تختار زوجًا إما أن يكون رجلا غنيا أو رجلا رومانسيًا، اختارت الرومانسي، ولكن زوجها حاليا يجمع بين الاثنين.

بينما أشارت الفنانة عبير صبري، إلى أنها طوال حياتها لم تُجر أي عمليات شد أو تجميل، موضحة: "أنا شكلي كدة طول حياتي".

وأضافت صبري، خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة"، إذا قمت بأي عمليات تجميل؛ ليست عيبا"، مشيرة إلى أن شعرها الآن كما كان منذ 20 سنة.

كما أشارت إلى أن القبلات في الأدوار السينمائية حرام، وعلى الرغم من ذلك، قامت بها مرتين، بضغط من المخرج، فأنا أرفض أدوار القبلات الآن، وبعد زواجي أصبح حرامًا وممنوعًا.


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