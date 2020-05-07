بدء اجتماع الوزراء.. وقرارات مهمة بشأن عيد الفطر

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تفاصيل اجتماع الرئيس بـ"مدبولي" و5 وزراء بشأن كورونا

الحظر

الوزراء

مصطفى مدبولى

كورونا

كونفرانس



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عبر تقنية اجتماع الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة عن تجديد قرار حظر التجول حتى نهاية شهر رمضان المعظم ،والإعلان عن إجراءات عيد الفطر المبارك في نهاية شهر رمضان المعظم والتي قد تشهد تخفيفا في مدة الحظر.

وسيتم الإعلان عن الاشتراطات والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن عودة السياحة الداخلية والإقامة في الفنادق وفقا للضوابط الموضوعة التي تتضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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