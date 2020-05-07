قراران جمهوريان جديدان لـ "السيسي"

07 مايو 2020 - 11:52 ص

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 الصادر في 7 مايو 2020 قراري رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاقية بين حكومة مصر والبحرين وإعادة تخصيص أرض بالمنوفية.

حمل القرار الأول رقم 67 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون في المسائل الجمركية بين حكومتي مصر ومملكة البحرين والموقعة في المنامة بتاريخ 11 /11 /2018.

وحمل القرار الثاني رقم 194 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 94.99 فدان تقريبًا تعادل 399064 مترًا مربعًا ناحية المنوفية لصالح القوات المسلحة.