«بشكتاش» التركي يهدد مسيرة رمضان صبحى بالأهلى

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وصلت عدة عروض الفترة الماضية لنجم النادى الأهلى رمضان صبحى من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل قائد منتخب مصر الأولمبي، دائرة اهتمامات نادي بشكتاش التركي للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وكشف موقع "turkiyekenthaber " عن وجود رغبة قوية من بشكتاش للتعاقد مع اللاعب الموسم المقبل.

وأكد الموقع التركي، أن مسئولي بشكتاش استطلعوا رأي المصري محمد النني لاعب الفريق، على سبيل الإعارة من نادي أرسنال الإنجليزي، والذي أشاد بدوره بقدرات رمضان في الجهة الهجومية.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي لـ الأهلي، بنهاية الموسم الجاري بعد تجربة استمرت موسم ونصف، إلا أن إدارة القلعة الحمراء أبدت رغبتها في بقائه سواء بشراء عقده أو تجديد إعارته.

ويرتبط رمضان صبحي بعقد مع فريق هيديرسفيلد تاون الإنجليزي.


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