علي جمعة: اشتروا هدايا لبعض

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طالب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، بتعميق العلاقات الاجتماعية، مستشهدا بقول الرسول صلي الله عليه وسلم "تهادوا تحابوا".

وأضاف "جمعة"، خلال تقرير خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، بأن الهدية علامة من علامات الحب، ونوع من أنواع العطاء، معقبا:"الهدية يهديها المسلم للمسلمين وغير المسلمين،اشتروا هدايا لبعض واسألوا علي بعض رجعوا العلاقات الطيبة".

 وتابع :"نعيش في عصر افتقدنا فيه الحب بكل معانيه، ولذلك ينبغي علينا أن نرجع مرة أخرى، ونتخذ من الهدية وسيلة أن نحب بعضنا بعضا في الله، متابعا أن المتحابين في الله يكونون على منابر من نور يوم القيامة.

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