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"الوباء سينتشر".. ومستشار الرئيس لشئون الصحة: أنا مقلتش كده

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محمد عوض تاج

إكستراي نيوز

رد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، علي ما تردد عنه مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أنه يرى أن الشعب المصري لم يستجب لتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وأن الوباء سينتشر في مصر، قائلا: "أنا مقولتش كده".

 وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن عائلة فيروسات كورونا موجدة منذ فترة، وأحدثت مشاكل من قبل في 2003، وإنما السلالة التي يواجهها العالم حاليا جديدة، ولهذا هى شرسة.

وتابع: "مطلوب مننا نكون كلنا إيد واحدة في مواجهة فيروس كورونا حماية لأنفسنا وأسرنا"، منوها بأنه ثبت أن مصاب فيروس كورونا يمكن أن ينقل العدوى لثلاثة غيره.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.

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