نصير: نفسي أحضن السيدة خديجة في الجنة

07 مايو 2020 - 11:06 ص





أعربت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية، عن أمنيتها برؤية السيدة خديجة في الجنة،قائلة: "نفسي أحضن السيدة خديجة في الجنة".



وقالت نصير خلال لقائها ببرنامج "نور النبي" المذاع على قناة صدى البلد ، مع الإعلامي حمدي رزق، قائلة: "ودخلت الجنة أتمنى أشوف السيدة خديجة وأخدها في حضني، بحس إني حتة منها".



وتابعت :"السيدة خديجة جمعت بين صفات الأم والصديقة وسيدة البيت، ولما أكون مضايقة بقرأ أي كتب عنها".

