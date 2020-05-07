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نصير: نفسي أحضن السيدة خديجة في الجنة

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حمدي رزق

أمنة نصير

السيدة خديجة



أعربت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية، عن أمنيتها برؤية السيدة خديجة في الجنة،قائلة: "نفسي أحضن السيدة خديجة في الجنة".

وقالت نصير خلال لقائها ببرنامج "نور النبي" المذاع على قناة صدى البلد ، مع الإعلامي حمدي رزق، قائلة: "ودخلت الجنة أتمنى أشوف السيدة خديجة وأخدها في حضني، بحس إني حتة منها".

 وتابعت :"السيدة خديجة جمعت بين صفات الأم والصديقة وسيدة البيت، ولما أكون مضايقة بقرأ أي كتب عنها".

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