"أنا ومن بعدي الطوفان"..تطورات جديدة بملف سد النهضة

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تامر أمين



أكد الإعلامي تامر أمين، أن الحكومة الإثيوبية تمارس تعنتا مقصودا في أزمة سد النهضة سيسبب لمصر مشاكل كثيرة، في الوقت الذي تحاول فيه مصر أن تنهض وتقف على رجليها.

وأضاف "أمين"، من خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه يجب على الحكومة الأثيوبية أن تعي أن أزمة سد النهضة ليست مرتبطة بالأمن القومي لمصر فقط، ولكنه حياة للشعب المصري.

وتابع :"تعنت الموقف الإثيوبي بشأن أزمة سد النهضة كأنهم بيقولون للشعب المصري متعيش ومتبنيش، أنا ومن بعدي الطوفان، القيادة الإثيوبية لازم تحط في اعتبارها حق الشعوب الأخرى في الحياة، مصر من دون نهر النيل مش موجودة".

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