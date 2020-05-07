أول حالة كورونا بالدورى الإماراتى

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أثبتت الفحوصات التى أجراها محمد جمال، لاعب فريق "حتا"، المُعار إلى صفوف نادي الإمارات، الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت جريدة "البيان الإماراتية"، أنه تم عزل اللاعب ويتلقى العلاج بأحد المستشفيات

وأوضحت الصحيفة أن كورونا تسلل إلى الرياضة الإماراتية في الفترة الأخيرة، بعد إعلان وفاة غانم الطاهري إداري فريقي الشباب والناشئين للكرة الطائرة بنادي النصر، بعد أن كان يعاني من مرض الربو.


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