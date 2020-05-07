  • الخميس 07 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:28 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

"أنا ومن بعدي الطوفان"..تطورات جديدة بملف سد النهضة

تركي ال شيخ

أول قرار لـ "آل الشيخ" بعد انتهاء أزمة كورونا

مفيد فوزي

بدءا من الكويت.. "مفيد فوزي" يعلن خبرا سارا عن كورونا

الشهيد أحمد المنسي

تجهيز قبره قبل استشهاده بشهر.. سر خطير في حياة المنسي

ارشيف

أول حالة كورونا بالدورى الإماراتى

المسجد الحرام

حقيقة الصلاة في المسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان

السعودية

السعودية.. عقوبات تصل للإعدام لمن يتعمد نقل كورونا

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

الحكومة تعلن قرارات جديدة لمجابهة كورونا

كهربا

الزمالك يصدم "كهربا" والأهلى

2020 دولار بقشيش

استقرار الدولار عند هذا الرقم

بعد ساعات..

الحكومة تعلن قرارات جديدة لمجابهة كورونا

الحياة السياسية

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الحكومة تعلن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا في رمضان

#

السعودية تعلن إجراءات جديدة أكثر صرامة لمواجهة كورونا

#

متحدث "الوزراء": قرارات هامة اليوم بشأن "شم النسيم"

#

الحكومة تدرس قرارات جديدة لمكافحة "كورونا"

رئيس الوزراء

حظر

قرارات

مدبولى

فيروس كورونا



يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، لمتابعة عددا من الملفات المهمة، التي تعمل عليها الحكومة.


ومن المقرر، أن يناقش "مدبولي"، الوزراء في القرارات الاحترازية التي سيتم تنفيذها على مدار الأيام القليلة المقبلة، لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب انتهاء موعد سريان الإجراءات المقررة، المعلنة منذ 14 يوما.


وبمقتضى قرار رئيس الوزراء الأخير، يحظر سير حركة المواطنين من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة، التي يقدرها مأموري الضبط القضائي، مع استمرار غلق بعض المنشآت مثل المقاهي والكافيتريات والنوادي، والحدائق العامة، والمتنزهات، والشواطئ، وغيرها من الإجراءات.

كان مدبولي، في تصريحات صحفية سابقة له، أكد أن الحكومة ستخضع تطورات فيروس كورونا المستجد، لتقييم موسع بمشاركة الوزراء والجهات المعنية، قبيل انتهاء الـ"15 يوماً"، للتوصل للقرارات الجديدة التي ستتخذها الحكومة المصرية، بشأن التعامل مع الفيروس.


ومن المُقرر، أن يعلن مدبولي، في تصريحات تليفزيونية له، عقب انتهاء المشاورات بشأن القرارات الجديدة المتعلقة بمواجهة الفيروس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المتوقع إجرائه خلال الساعات القليلة المقبلة، التي تتضمن 3 خيارات، إما الإبقاء على الإجراءات الحالية كما هي، أو تشديدها، أو تخفيفها.


كان رئيس الوزراء، مدد إجراءات مواجهة فيروس كورونا، بعد إقرارها منذ قرابة الشهر، عقب انتهاء الـ15 يوما الأولى من تطبيقها، ثم مدد تلك الإجراءات مع تخفيف الحظر لساعة ليبدأ في التاسعة مساءً بدلا من الثامنة، ويسمح بعودة بعض الخدمات، وسط ترقب للقرار النهائي، الذي سيجرى اتخاذه تلك المرة.


كان المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قال، في تصريحات لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "سيصدر قرارا بتطبيق الحظر بنفس الفترة في شهر رمضان، وربما نضيف جزءً متعلقًا بإعادة تشغيل الفنادق، عدا ذلك ستظل الإجراءات كما هي، حتى نصل إلى قرب عيد الفطر، وستكون هناك وقفة أخرى لمتابعة الموقف، ولا تساهل في إجراءات الحظر".


وتابع: "سنتخذ إجراءات التخفيف، بناءً على التزام المواطنين، ونفس المعايير التي اتخذنها بسببها إجراءات الحظر، وأي إجراءات سيلتزم بها المواطن الآن سيكون من قبيل 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بالفيديو.. رجاء الجداوي تشعل مواقع التواصل
» صدمة لجماهير الأهلي بشأن الصفقة المدوية
» لاعب الأهلي السابق يرفض الانضمام للزمالك رغم تقديم عرض له
» إيناس الدغيدي تحرج عبير صبري بسؤال صادم عن فيديوهات خالد يوسف
» يدفن والدته المشلولة حية .. و زوجته تسلمه للشرطة
» ضيف رامز جلال: أنا مع الإنجاب بدون زواج
» زوجة أشهر ممثل في انجلترا تنشر آية قرآنية بعد تعافيها من كورونا
» الشرطة البريطانية تعثر على فتاة هربت من الاستعباد الجنسي
» مريضتان بكورونا يعرفان بخبر إصابتهما من رئيس الدولة
» إغلاق كورونا يهدد بإصابة أكثر من 6 ملايين شخص بالسل
» تعيين نقيبًا للقراء خلفًا للشيخ الطبلاوي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية