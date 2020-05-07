استقرار الدولار عند هذا الرقم

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متابعات - محمد إبراهيم

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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

دولار

صرف

سعر

استقر سعر صرف الدولار بالبنوك خلال التعاملات الصباحية اليوم، وبالرغم من ذلك مع وجود حالة من الركود في العرض والطلب ليحافظ سعر الدولار على الاستقرار أمام الجنيه المصري بالرغم من تراجع الاحتياطي الأجنبي.

حيث سجل سعر الدولار طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري، 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع

وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، وبنك مصر 15.70 جنيه للشراء، و15.80 للبيع.

وبنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، أما بنك التعمير والإسكان سجل 15.70 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، بينما

وسجل البنك التجاري الدولي 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع.


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