ما علاقة مكرم محمد أحمد..النمنم يكشف خلافه مع القرضاوي

07 مايو 2020 - 08:45 ص





كشف الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، عن موقف جمعه مع مفتي جماعة الإخوان يوسف القرضاوي عام 2001 في دار الهلال، قائلا :"مكرم محمد أحمد وعدد من الزملاء استضاف "القرضاوي" في ندوة تابعة للدار ".



وأضاف "النمنم" خلال حواره لبرنامج "رأى عام" المذاع عبر فضائية "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، قائلا: "أثناء الندوة قال القرضاوي إنه لا يكفر الناس، فواجهته بكتيب صغير له أحضرته من طنطا، وكتب فيه نصا "لا نكفر أعضاء حزب التجمع، ولكن نكفر القيادات، وذكر بالاسم رفعت السعيد".



وتابع:"أثبت خلال الندوة للقرضاوى أنه يقوم بتكفير الناس، معقبا: "لم أكن مرحبا بإجراء حوار مع يوسف القرضاوى وحدثت مشكلة بسبب ذلك ".



وأشار وزير الثقافة السابق، إلى أن أعضاء جماعة الإخوان اختلقوا روايات غريبة حول علاقة سيد قطب والرئيس جمال عبدالناصر في محاولة منهم لتشويه صورة الزعيم الراحل.

