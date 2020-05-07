الأهلي ينهي شراء هذا اللاعب مقابل 100 مليون جنيه

07 مايو 2020 - 05:19 ص

كشفت مصادر بالنادي الأهلي عن تطورات هامة في صفقة رمضان صبحي - لاعب هدرسفيلد المعار إلى الأحمر - بعد قرب انتهاء إعارته .



وقالت المصادر إن الأهلي توصل مع هدرسفيلد إلى اتفاق مبدئي سيتم إعلان تفاصيله خلال أيام قليلة مفاده أن يتم شراء رمضان صبحي مقابل ما يقرب من 5 ملايين استرليني (100 مليون جنيه تقريبا).



وأشارت المصادر إلى أن هدرسفيلد كان يغالي في طلباته المالية خلال الشهور الماضية ما أدى إلى تعثر الصفقة ، لكن جائحة كورونا وعدم وضوح الرؤية بشأن عودة كرة القدم جعلت النادي يطلب مبالغ أقل كثيرا مما أدى إلى قرب إنهاء الصفقة.



