الأهلي ينهي شراء هذا اللاعب مقابل 100 مليون جنيه

أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر بالنادي الأهلي عن تطورات هامة في صفقة رمضان صبحي - لاعب هدرسفيلد المعار إلى الأحمر - بعد قرب انتهاء إعارته .
وقالت المصادر إن الأهلي توصل مع هدرسفيلد إلى اتفاق مبدئي سيتم إعلان تفاصيله خلال أيام قليلة مفاده أن يتم شراء رمضان صبحي مقابل ما يقرب من 5 ملايين استرليني (100 مليون جنيه تقريبا).
وأشارت المصادر إلى أن هدرسفيلد كان يغالي في طلباته المالية خلال الشهور الماضية ما أدى إلى تعثر الصفقة ، لكن جائحة كورونا وعدم وضوح الرؤية بشأن عودة كرة القدم جعلت النادي يطلب مبالغ أقل كثيرا مما أدى إلى قرب إنهاء الصفقة.
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