» الفنان المغربي محمد نظيف يستلهم فكرة عرض مسرحي للأسرة عن كورونا

06 مايو 2020 - 09:22 م

أكد الممثل والمخرج المغربي محمد نظيف، في أحد حواراته الأخيرة أن أزمة انتشار فيروس كورونا ألهمته فكرة عرض مسرحي، يتناول فيه تأثير الحجر الصحي على أسرة مغربية، وأكد أنه سيتناول فيه الأزمة على خشبة المسرح بشكل ساخر.

و العرض سيستلهم الحالة التي يعيشها العالم حاليا، وسيتعرض لأسرة مغربية وكيفية سر العلاقات بين أفرادها في ظل الحجر الصحي، وعلاقتهم بالعالم الخارجي، ودور التكنولوجيا الرقمية في حياتهم، وسأتناول خلال العرض وبشكل ساخر الأشياء الإيجابية والسلبية لدى هذه العائلة أثناء الحجر الصحي.

على أن التحضير للعرض ربما يدل على رغبة ملحة لعودة نظيف إلى المسرح، فقد بدأ مشواره كممثل ومخرج مسرحي، ثم مديرا لفرقة مسرحية تسمى "مسرح الضفة الأخرى"، وآخر عرض مسرحي قدمه هو "ارتجالية الدار البيضاء" من تأليفه وإخراجه، عام 2007.

و يرى الفنان محمد نظيف أن زاوية التناول للفكرة كانت أيضا سببا في اختيار المسرح، حيث اختار أن يكون طرح الموضوع من خلال عائلة مكونة من 4 أو 5 أفراد وهذه العائلة تسكن في شقة، أي أن هناك ديكورا واحدا؛ فالعامل الاقتصادي يفرض نفسه أحيانا، لأن العرض المسرحي تكلفته بسيطة بالمفارنة مع فنون الدراما الأخرى.

