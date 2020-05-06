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رد غير متوقع من عبدالله بالخير على رامز في حلقة الليلة

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رامز جلال مجنون رسمي
رامز جلال مجنون رسمي
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أحمد سالم

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عبدالله بالخير

برنامج رامز

حلقة الليلة

استضاف رامز جلال في برنامج «رامز مجنون رسمي» على قناة «إم بي سي مصر» الفنان والمطرب الإماراتي عبدالله بالخير.

وبدأت الحلقة باستضافة الإعلامية أروى لضيف الحلقة عبدالله بالخير وسؤاله حول بعض الموضوعات المتعلقة بالفن، ثم طلبت منها التعليق على صور الفنانة أحلام، نجم منتخب مصر محمد صلاح.

ويشهد برنامج رامز مجنون رسمي في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

بينما يشهد مقلب الكرسي المتحرك الكثير من ضحك عبدالله بالخير، وقال لرامز:«أنا أحب كل جمهوري وأكره رامز جدًا».

فيما رد رامز قائلا: «ماشي هخليك تندم على الكلام دا». ليبدأ رامز بمقلب الكرسي الطائر ليدخل «بالخير» في نوبة هستيريا من الضحك.

يذاع برنامج رامز مجنون رسمي يوميا في رمضان على قناة MBC MASR ، الساعة السادسة والنصف عقب أذان المغرب، ويعاد الساعة الواحده صباحًا.


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