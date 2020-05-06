» يعرضهم للانتهاك.. «والي» تحذر من استخدام الأطفال للإنترنت

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة، إن أرقام المواقع التي تستغل الأطفال جنسيًا عبر الإنترنت، تضاعف ثلاث مرات عن ما قبل أزمة «كوفيد 19».

جاء ذلك خلال مناقشتها الجريمة عبر الإنترنت بعنوان «الحماية والوقاية من جرائم الإنترنت أثناء كورونا»، في لقاء عقد «أونلاين».

وأضافت، أن الزيادة في عدد ساعات استخدام الأطفال للإنترنت كان بمثابة فرصة لكثير من المجرمين لاستغلال الأطفال.

وأكدت «والي»، ولفتت إلى حماية الأطفال مسؤولية الأسرة والمدرسة، بالإضافة للجهود الدولية لمنظمات الإنتربول واليوروبول ومنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات unodc بالتعاون مع الحكومات.

وأشارت إلى أنه، بالتعاون مع الشركاء تم رصد أكثر من 9000 موقع يحتوي على استغلال وانتهاك جنسي للأطفال.