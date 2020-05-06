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ارتفاع عدد وفيات كورونا في كندا إلى 4111 حالة

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الطيب حسين

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كورونا.. الوفيات والإصابات ترتفع في كولومبيا والإكوادور

أعلنت هيئة الصحة العامة الكندية عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا اليوم الأربعاء بنسبة 5% بالمقارنة مع حصيلة يوم أمس.

وحسب بيانات الهيئة، فإن إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في كندا بلغ 4111 حالة، فيما كانت حصية الضحايا أمس الثلاثاء عند مستوى 3915 شخصا.

وارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا من 61159 أمس إلى 62458 اليوم، حسب المعطيات الرسمية.

وفي وقت سابق كان رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو قد أعلن أن كندا ستساهم بـ 850 مليون دولار في الجهود الدولية لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

كما قال ترودو في تصريح آخر، إن الخطط الجاري العمل بها لإعادة فتح اقتصادات الأقاليم الكندية لا تعتمد على افتراض أن تكون هناك مناعة من فيروس كورونا لدى من أصيبوا به.


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