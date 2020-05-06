"لسه شباب".. أول ظهور لوالد "تركي آل الشيخ"

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تركي آل الشيخ
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السعودية

صورة

تركي آل الشيخ

والده

نشر المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، صورة لولده عبدالمحسن آل الشيخ، في ظهور نادر له.

ونشر تركي آل الشيخ صورة والده مع صديقه، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وعلق عليها بالقول :" والدي حفظه الله مع صديق العمر عبدالرحمن الحمود".

وحازت الصورة على إعجاب متابعيه، الذين أثنوا عليه معبرين عن دهشتهم كونه "شابًا" لا يبدو عليه أنه والده، داعين له بالصحة.

وأمس قال تركي آل الشيخ أنه يشتاق للعودة إلى الأراضي المصرية مرة أخرى.

وكتب "آل الشيخ"، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وحشتني مصر وأهلها الطيبة".

وكان تركي آل الشيخ، مالك نادى فريق ألميريا، الذي يلعب بدورى الدرجة الثانية الإسباني، قرر عدم تخفيض رواتب اللاعبين والموظفين في النادي، رغم توقف النشاط الرياضي، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.


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