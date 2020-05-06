» ننشر سعر الدولار اليوم الأربعاء

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، استقرارًا فى عدد من البنوك.





وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء 15.78 جنيه للبيع.







وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.





في حين سجل في بنك الإسكندرية 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.





وسجل وسعر الدولار في بنك مصر 15.68 جنيه للشراءو و15.78 للبيع.



وبلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

