» ننشر سعر الدولار اليوم الأربعاء

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اغتيال عالم صيني «كاد يتوصل لنتائج مهمة» حول كورونا
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ننشر أسعار الدولار في ختام تعاملات اليوم
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أول ظهور لـ"نجلاء فتحي" بعد عامين من وفاة زوجها
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الطيب حسين
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