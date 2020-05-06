» رسميًا.. تحديد موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

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أكد الاتحاد التركي لكرة القدم، أن اسطنبول ستستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس المقبل، بدلا من الموعد المحدد سابقا في الـ30 من مايو الجاري، بعد تأجيله بسبب فيروس كورونا.

وأضاف رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، نهاد أوزدمير، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن الاتحاد يهدف إلى استئناف الموسم الكروي بدءا من 12 يونيو، على أن يستكمل بحلول نهاية يوليو.

وأوضح أنه سيتم تقديم الكؤوس على أرضية الملاعب.

يذكر أن النشاط الرياضي متوقف في تركيا منذ منتصف مارس الماضي التزاما بالحجر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".



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