  • الأربعاء 06 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:00 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الوزير

وزير الصحة البريطاني: قد لا يتم العثور على لقاح لكورونا مطلقًا

أرشيفية

انفجار ضخم يهز غزة.. وسقوط إصابات

تركي آل الشيخ

"لسه شباب".. أول ظهور لوالد "تركي آل الشيخ"

الطبلاوي

صورة مؤثرة لـ"الطبلاوي" على فراش المرض قبل وفاته

العالم الصيني

اغتيال عالم صيني «كاد يتوصل لنتائج مهمة» حول كورونا

بوتين والأسد سر خسارة "ترامب"

"طباخ بوتين" ينتقد بشار الأسد بقسوة.. هذا ما قاله

سلمان

السعودية.. أمر ملكي بشأن هذا النادي

كورونا

فضيحة «البروفيسور والعشيقة» تخطف الأنظار من كورونا

الدولار

ننشر أسعار الدولار في ختام تعاملات اليوم

نجلاء فتحي وزوجها الراحل حمدي قنديل

أول ظهور لـ"نجلاء فتحي" بعد عامين من وفاة زوجها

"طباخ بوتين" ينتقد بشار الأسد بقسوة.. هذا ما قاله

عرب وعالم

بوتين والأسد سر خسارة "ترامب"
بوتين والأسد سر خسارة "ترامب"
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي

#

هذا ما قاله السيسي عن ثورة يناير

#

هذا ما قاله الكونجرس الأمريكي عن الجيش المصري

#

هذا ما قاله "بن سلمان" بعد لقائه بوزير الدفاع الأمريكي

بشار الأسد

هجوم

اهانة

طباخ بوتين

تعالت نغمات النقد مؤخرًا في وسائل الإعلام الروسية، تجاه الرئيس السوري بشار الأسد، الأمر الذي يدعم ما يقال عن تجهيز بديل له، بعد أن وصفه مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه أصبح عبئًا عليهم.

ونشرت وسائل إعلام مرتبطة بـ "يفيجيني بريجوزين"، رجل الأعمال الروسي المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمعروف باسم "طباخ بوتين" (كونه متعهد تقديم طلبات الطعام والضيافة للكرملين)، مقالاً هاجم فيه الأسد ووصفه بالفاسد والعاجز والذي لم ينتخب بطريقة شرعية، انتقل الإعلام الروسي إلى مرحلة جديدة في وصفه الأسد بالعبء على موسكو.

كما نشر المجلس الروسي للشؤون الخارجية، المقرب من الكرملين، تقريرا يسلط الضوء على ما وصفه بمسعى روسي أكثر جدية لإحداث تغييرات في سوريا.

وأشار التقرير إلى ما هو أهم ألا وهو إمكانية التوصل إلى توافق بين روسيا وإيران وتركيا على الإطاحة بالأسد وإقرار وقف شامل للنار، مقابل تشكيل حكومة انتقالية تضم أطرافاً من النظام والمعارضة والقوى الديمقراطية.

إلى ذلك، نشر المركز عينه قبل أيام، مقالا لسفير روسي سابق انتقد فيه بقوة حجم الفساد وأخطاء النظام السوري وانفصاله عن الواقع السياسي والعسكري.

وذكر التقرير أنه منذ بداية التدخل العسكري الروسي في سوريا، حرصت موسكو على تجنب الظهور كمدافع عن الأسد، وشددت على ضرورة أن يقرر الشعب السوري مصيره بنفسه، لكنه رأى أن روسيا أصبحت أكثر جدية بشأن إجراء تغييرات في سوريا، على الأقل لأن حماية الأسد أصبحت عبئاً.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الشرطة البريطانية تعثر على فتاة هربت من الاستعباد الجنسي
» مريضتان بكورونا يعرفان بخبر إصابتهما من رئيس الدولة
» إغلاق كورونا يهدد بإصابة أكثر من 6 ملايين شخص بالسل
» تعيين نقيبًا للقراء خلفًا للشيخ الطبلاوي
» الفنان المغربي محمد نظيف يستلهم فكرة عرض مسرحي للأسرة عن كورونا
» ممارسة الشعائر الدينية مرة واحدة في الأسبوع تحمي من الانتحار
» عزومة رمضانية أسفرت عن إصابة 30 شخصًا بكورونا
» يعرضهم للانتهاك.. «والي» تحذر من استخدام الأطفال للإنترنت
» الزمالك يعلن موقفه من استئناف الدوري
» ننشر سعر الدولار اليوم الأربعاء
» رسميًا.. تحديد موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:37 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية