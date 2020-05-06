  • الأربعاء 06 مايو 2020
  • بتوقيت مصر06:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
العالم الصيني

اغتيال عالم صيني «كاد يتوصل لنتائج مهمة» حول كورونا

بوتين والأسد سر خسارة "ترامب"

"طباخ بوتين" يُهين بشار الأسد: "فاسد وعاجز"

سلمان

السعودية.. أمر ملكي بشأن هذا النادي

كورونا

فضيحة «البروفيسور والعشيقة» تخطف الأنظار من كورونا

الدولار

ننشر أسعار الدولار في ختام تعاملات اليوم

وزيرة الصحة

17 حالة وفاة جديدة والإصابات تقترب من 8 آلاف

نجلاء فتحي وزوجها الراحل حمدي قنديل

أول ظهور لـ"نجلاء فتحي" بعد عامين من وفاة زوجها

البرج المحترق

صور صادمة لبرج "الشارقة" بعد احتراقه بالكامل

مجدي عبدالغني

مجدي عبدالغني: "أنا بريء .. هو اللي ضرب الأول"

المسجد الحرام

لهذا السبب.. السعودية تعلن تأخير رفع آذان المغرب

جريمة تهز المجتمع العلمي بأمريكا..

اغتيال عالم صيني «كاد يتوصل لنتائج مهمة» حول كورونا

آخر الأخبار

العالم الصيني
العالم الصيني
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر

#

عدد مصابي كورونا حول العالم يتجاوز 3.7 ملايين

#

وفيات فيروس كورونا تتجاوزهذا الرقم الصادم حول العالم

#

تسجيل مليون حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم

قتل عالم صيني في ظروف غامضة بولاية بنسلفانيا الأمريكية، بعد أن كان على وشك اكتشاف نتائج مهمة للغاية تتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وعثر على الدكتورة بينج ليو (37 عامًا)، ميتًا داخل منزله في بنسلفانيا يوم السبت بعد إصابته بعدة أعيرة نارية، من بينها إصابة في الرأس، وفقًا للشرطة.
وتم العثور على جثة رجل ثان يدعى هاو جو (46 عامًا) في سيارة في بلدة "روس تاونشيب"، وفقًا لشهود. وتشتبه الشرطة في مقتله متأثرًا بطلقات نارية أصاب بها نفسه.
ولم تتضح بعد دوافع الحادث وملابساته. وقالت الشرطة إنهما يعرفان بعضهما البعض. 
وأضافت، أنه ظهر من خلال الأدلة التي تم جمعها حول الحادث، أن الرجل الذي عثر على جثته داخل السيارة هو من أطلق النار على الرجل في المنزل قبل أن يعود إلى سيارته الخاصة ويقتل نفسه.
ويعتقد أن "جو" دخل منزل الدكتور ليو من خلال باب غير مغلق قبل إطلاق النار عليه، حيث أصابه في رأسه ورقبته وجسده. ووفقًا لتقارير محلية، فإن زوجة الضحية لم تكن في المنزل وقت الجريمة.
وكان الدكتور ليو يعمل أستاذًا مساعدًا باحثًا في كلية الطب بجامعة بيتسبرج، ولديه خبرة في "النمذجة الحسابية وتحليل ديناميكيات النظم البيولوجية".
وقالت الجامعة التي يعمل بها إنه كان باحثًا "بارزًا" و "غزيرًا" برز خلال أزمة (كوفيد – 19).
وقال إيفيت باهار، رئيس قسم بيولوجيا الحوسبة والنظم: "لقد بدأ للتو في الحصول على نتائج مثيرة للاهتمام. لقد كان يشاركنا، محاولاً فهم آلية العدوى، لذا نأمل أن نواصل ما كان يفعله".
وقالت الجامعة في بيان: "كان بينج على وشك تحقيق نتائج مهمة للغاية تجاه فهم الآليات الخلوية التي تكمن وراء عدوى السارس (CoV-2) والأساس الخلوي للمضاعفات التي تحدث".
وأضافت: "سنبذل قصارى جهدنا لإكمال ما بدأه في محاولة لتكريم تميزه العلمي".
وشارك الباحث في تأليف 30 منشورًا على الأقل، من بينها أربعة في عام 2020، وكتاب. 
وكتبت الجامعة: "كان صبورًا وذكيًا وناضجًا للغاية. سوف نشتاق له كثيرًا". وتابعت: "لقد كان معلمًا ممتازًا"، و"شارك" بسخاء وقته ومعرفته مع العلماء الأصغر سنًا".
وقال المسؤولون بالجامعة إن "خسارته ستكون محسوسة في المجتمع العلمي بأكمله".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» التعليم ترد على مطالب إلغاء امتحانات الثانوية العامة
» "ام بي سي" ترد على قرار القضاء الإداري بشأن "رامز"
» صور مأساوية: جثث ضحايا كورونا تنتشر في شوارع الأوكوادو
» حكم إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها؟.. تعرف عليه
» الصحة: خروج 1815 من مستشفيات العزل
» كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات في ليبيا إلى 38 حالة
» سلالة شديدة العدوى من كورونا تضرب أوروبا
» وفاة موظف بالقوى العاملة متأثرًا بفيروس كورونا
» استئناف الدراسة في مدينة ووهان الصينية
» نشر أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية
» السعودية تسجل 1687 إصابة جديدة بـ"كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:13 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية