» حكم إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها؟.. تعرف عليه

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك”، على سؤال حكم إعطاء المرأة زوجها من زكاة مالها لمساعدة على الإنفاق على المنزل.

وأجاب على هذا السؤال، الدكتور عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية.

وقال عويضة: «إن هذا يجوز شرعًا، والسيدة زينب امرأة عبد الله بن مسعود استأذنت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن تعطي زوجها من زكاة مالها ووافق على ذلك».

وأضاف، أن الزوج لا يجوز له أن يعطي زوجته من زكاة ماله؛ لكون النفقة واجبة عليه، بينما الزوجة لا يجب عليها النفقة على الزوج.