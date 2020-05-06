» التعليم ترد على مطالب إلغاء امتحانات الثانوية العامة

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وزير التعليم

امتحانات الثانوية العامة

الغاء امتحانات

علق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطالبات البعض بإلغاء امتحانات الثانوية العامة أو تأجيلها، قائلًا: «هذا سيكون له عواقب وخيمة، أما الحديث عن استبدال الامتحانات باختبارات قدرات فهذا كلام هزلي وكلام فاضي».

وأشار خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأربعاء، لمناقشة الموازنة العامة للتعليم 2020/2021: إلى أن البعض متخوف من إجراء الامتحانات في اللجان، قائلا: «هناك عام دراسي سيبدأ في سبتمبر المقبل، والناس طول النهار في المول والمترو والميكروباص، إحنا هنوفر للطلاب تأمين مش موجود في البيت، المهم ميحضرش الأهالي مع الطلاب ويتكدسوا أمام اللجان».

وكشف «شوقي» عن أن هناك عدد من المقترحات التي يتم دراستها لتنفيذها خلال العام الدراسي الجديد في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، أبرزها أن يكون الأسبوع الدراسي على سبيل المثال لمدة يومين فقط مقابل أن يمتد حتى الساعة الخامسة مساء والاستعانة بالتعليم أون لاين خلال باقي أيام الأسبوع.


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