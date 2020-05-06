صور صادمة لبرج "الشارقة" بعد احتراقه بالكامل

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الامارات

احتراق

برج

الشارقة

نشرت وسائل إعلام إماراتية، صورًا صادمة لبرج "الشارقة" الذي شهد نشوب حريقًا مروعًا التهمه بالكامل.

والمبني هو "برج أبكو" ويقع في منطقة النهدة بمدينة الشارقة في دولة الإمارات .

وأحدث الحريق أضرارا مادية كبيرة، حيث فرضت سرعة الإخلاء من جانب قوات الحماية المدنية، على السكان ترك متعلقاتهم الشخصية ليستفيقوا اليوم على واقع جديد حيث فقدوا منازلهم بين عشية وضحاها.

وتم إجلاء أكثر من 250 عائلة من المبنى (برج أبكو) المكون من 49 طابقا فور اندلاع الحريق الذي أدى إلى احتراق العديد من السيارات القريبة من الموقع.

ولم يعلن بعد عن أسباب الحريق حيث ما تزال التحقيقات الفنية في بداياتها.

وأثارت الصور ذهول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهر كم الأضرار الجسيمة التي  أدت إلى احتراق المبنى بالكامل والسيارات المتوقفة أسفله.






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