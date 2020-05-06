أول ظهور لـ"نجلاء فتحي" بعد عامين من وفاة زوجها

06 مايو 2020 - 05:36 م

ظهرت الفنانة القديرة نجلاء فتحي، في مقطع فيديو حديث، بعد عامين من الغياب عن الظهور منذ وفاة زوجها الكاتب الصحفي حمدي قنديل.

وتوفى زوجها الكاتب حمدي قنديل، في الأول من نوفمبر عام 2018، ومن وقتها لم تظهر نجلاء فتحي في أي وسيلة إعلامية أو على مواقع التواصل.

وجاء ظهور نجلاء فتحي من أجل المخرج المصري خضر محمد خضر، زوج ابنتها ياسمين أبو النجا، وذلك لكي تهنئه بعيد ميلاد الأربعين، في إطار فيديو أعدته ابنتها وفاجأت به زوجها في عيد ميلاده لتواجده في الإمارات وعدم قدرته على العودة بسبب وقف حركة الطيران لانتشار فيروس كورونا.

وتم اقتطاع مشهد ظهور نجلاء فتحي، البالغة من العمر 68 عامًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تقول: "كل سنة وانت طيب يا محمد وعيد ميلاد سعيد يا حبيبي وترجعلنا بألف سلامة".

ونال الفيديو على إعجاب النشطاء، مشيدين بجمالها رغم تقدمها في العمر، مشيرين إلى أنها "عملة نادرة" من زمن الفن الجميل.