لهذا السبب.. السعودية تعلن تأخير رفع آذان المغرب

06 مايو 2020 - 05:14 م

قررت المملكة العربية السعودية، تأخير رفع آذان المغرب في بعض الأماكن، حيث وصل تأخير الآذان لـ3 دقائق.

وعلن فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، عن تأخير أذان المغرب 3 دقائق في بعض الأماكن عن تقويم منطقة مكة المكرمة، وذلك لحسم الجدل بشأن فارق التوقيت في أذان المغرب في الأماكن الجبلية والساحلية.

ووفق صحيفة "سبق" المحلية، أكد المتحدث الرسمي لفرع الوزارة محمد كريري إنه "تم تشكيل لجان في القطاعات الجبلية، والتي توصلت إلى ضرورة تأخير الأذان عن توقيت أم القرى (مكة المكرمة) من دقيقتين إلى 3 دقائق"، مرجعا ذلك للفوارق في توقيت أذان المغرب.

وأكد "كريري" أنه صدر توجيه لمؤذني المساجد في تلك المواقع بمراعاة التأخير في أذان المغرب.