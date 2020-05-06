» سلالة شديدة العدوى من كورونا تضرب أوروبا

06 مايو 2020 - 04:52 م

كشف باحثون أمريكيون عن "سلالة متحولة" شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) تنتشر في أوروبا.



واكتشف باحثون في مختبر "لوس ألاموس الوطني" في الولايات المتحدة 14 طفرة في بروتينات ارتفاع فيروس (كوفيد – 19)، أحدها، يعرف باسم (Spike D614G)، والذي حذروا من أنه "مقلق للغاية".



ووفق الباحثين، فإن السلالة المتحولة من الفيروس التي أصبحت مهيمنة على العالم بدأت في الانتشار أوائل فبراير الماضي في أوروبا، وهي تختلف عن تلك التي ظهرت في وقت مبكر من انتشار الوباء.



واستند التقرير المؤلف من 33 صفحة، والذي أثار القلق بين علماء آخرين إلى تحليل أكثر من 6000 تسلسل جيني لعينات الفيروس المأخوذة من المرضى على مستوى العالم.



وحذر العلماء من أن اللقاحات، التي يتم تطويرها حاليًا لمكافحة (كوفيد – 19) قد لا تعمل ضد هذه السلالة، التي أشاروا إلى أنها تحتاج إلى النظر فيها خلال العمل على تطوير العلاجات واللقاحات في المستقبل.



وقالت الدكتورة بيت كوربر، المؤلفة الرئيسية للدراسة: "القصة مقلقة، حيث نرى شكلاً متحورًا من الفيروس ينشأ بسرعة كبيرة، وخلال شهر مارس أصبح الشكل الوبائي المسيطر".



وأضافت: "عندما تنتشر هذه الطفرة من الفيروسات بين الناس، تكون هناك أكثر قابلية للانتقال فيما بينهم"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.



وجاء ذلك بعد يوم واحد من اكتشف العلماء طفرة جديدة في الفيروس جديدة تشير إلى أنه قد يضعف.



وقال الخبراء إنها تشبه التغيير الذي طرأ على فيروس سارس في عام 2003، قبل احتوائه.



وقال الفريق في جامعة ولاية أريزونا، إن الطفرة الجديدة قد تعني أن الفيروس أقل عرضة لتجاوز جهاز المناعة في الجسم.



إذ وجدوا بعد الحصول على 382 عينة من مرضى الفيروس، أن عينة فيروسية كانت تفتقد قسمًا كبيرًا من المادة الوراثية، وهو أمر مشابه لما حدث مع فيروس سارس الذي تسبب في وباء عام 2003.



وقال الخبراء إن المرض يجعل العدوى أضعف. وفي حين تم العثور على مريض واحد فقط في ولاية أريزونا لديه هذه الطفرة الجديدة لـ (كوفيد – 19)، يقول الباحثون إنه إذا أصبح تسلسل الجينوم للفيروس أكثر شيوعًا، فقد تظهر المزيد من الحالات.



وقال مؤلف الدراسة إن "التطور الهادف جدًا" يمكن أن يدفع العلماء في الاتجاه الصحيح عندما يتعلق الأمر بتطوير لقاح.

