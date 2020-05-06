مفاجأة صادمة في قضية "شاهين" التي هزت العراق

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العراق

قتل

مسجد

الطفل شاهين

فجرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، مفاجأة صادمة بعد تمكنها من القبض على مرتكبي جريمة اغتصاب وقتل الطفل شاهين داخل مسجد، في محافظة نينوى، شمال العراق، وذلك بعد ارتكاب الجريمة بـ(72) ساعة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم إلقاء القبض على متهمين اثنين بعد كشف ملابسات جريمة القتل بحق الطفل ( ش. و ) الذي يبلغ من العمر ( 8 سنوات ) والذي تعرض لجريمة اغتصاب وقتل بشعة بواسطة الضرب بالحجر و "بلوك" البناء على الراس، ما أدى إلى وفاته بالحال في منطقة ( دوميز عين زالة )".

وأضافت أنه "قد تم القبض على المجرمين الفاعلين في منطقة ( دوميز عين زالة )  شمال غرب الموصل، وهما كل من ( ا ن م ج ) و ( ع ش ع ج ) ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتدوين أقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهما .

وأكد النشطاء أن المتهمين أحدهما ابن عمه والآخر ابن الجيران، مطالبين بالقصاص منهما.

وكان أهالي الطفل فقدوه وبعد البحث عنه تم العثور على جثة الطفل فجر يوم السبت داخل جامع مهجور في المجمع السكني".


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