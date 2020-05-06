» نشر أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية

نشرت بوابة الأزهر الإلكترونية، اليوم أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لأول مرة على الإنترنت، على أن يتاح دخول الطلاب بالرقم القومي، بما يسمح له بطبع رقم جلوسه بكامل بياناته.
وسيتم كتابة مواد رسوب الطالب المعيد على رقم الجلوس؛ لتطابق نفس المواد المطبوعة على كشوف المناداة وبطاقات التعارف المرسلة للجان الشهادة الثانوية الأزهرية من الإدارة المركزية للامتحانات كما هي أيضًا نفسها في كناشات الأعوام السابقة.
وأوصى الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر بتأجيل توزيع أرقام الجلوس الورقية المُرسلة من الإدارة المركزية للامتحانات؛ للعمل على عدم تزاحم الطلاب وتجمعهم في المعاهد، وحرصًا على سلامتهم وتنفيذًا للتباعد الاجتماعي الذي تنادي به أجهزة الدولة.
ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي http://www.azhar.eg/seatsNO.html وذلك لطباعة رقم الجلوس ومعرفة بياناته الشخصية.