» السعودية تسجل 1687 إصابة جديدة بـ"كورونا"

06 مايو 2020 - 04:04 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 1687 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 31938 حالة حتى الآن ، بينها 24946 حالة نشطة، منها 137 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

كما تم تسجيل 1352 حالة تعافي، ليصل مجموع المتعافين إلى 6783 حالة.

وأوضح أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 209 حالة.