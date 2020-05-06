ممثلون عن شيخ الأزهر للمشاركة في عزاء المعلم «شهيد الشهامة»

06 مايو 2020 - 03:46 م

بتوجيهات من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، توجه اليوم الأربعاء، وفد من قطاع المعاهد الأزهرية، للمشاركة في عزاء "شهيد الشهامة"، الشيخ رمضان المالح، المعلم بمعهد فتيات كفر الشيخ الأزهري، الذي وافته المنية إثر محاولته إنقاذ آخرين من الغرق بمحافظة كفر الشيخ.



ترأس وفد العزاء الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بصحبة عدد من كبار المسؤولين بقطاع المعاهد، والذين قدموا لأهل الشهيد خالص عزاء الدكتور أحمد الطيب والأزهر الشريف، سائلين المولى عز وجل أن يشفع فيه صيامه وأعماله الخيرة وأن يسكنه فسيح جناته ويتقبله في الصالحين.



ووجه شيخ الأزهر بأن يتكفل الأزهر بتكاليف الدراسة لأولاد الفقيد، مع تقديم إعانة شهرية لأسرته، وصرف مبلغ مالي لهم، عرفانًا بما قدمه الشهيد من مثل كونه أنموذجًا يحتذى به في التضحية والفداء لإنقاذ غيره، في وقت نحن في أمس الحاجة فيه لمثل تلك النماذج المخلصة الشجاعة.



وتوفي الشيخ رمضان المالح، يبلغ من العمر 48 عامًا، ويعمل معلمًا بمعهد فتيات كفر الشيخ الأزهري، بعد محاولته إنقاذ ركاب سيارتين سقطتا في مياه ترعة ميت يزيد بمحافظة كفر الشيخ، حيث تمكن بالفعل من إنقاذ اثنين منهما، إلا أنه توفي غرقًا أثناء محاولته إنقاذ الثالث.

