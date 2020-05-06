ضربة جديدة من بيراميدز لمسئولى الأهلى

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يخطط مسئولو نادي بيراميدز، للتعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب نادي بيراميدز في الحصول على خدمات أحمد الشيخ جناح الأهلى لدعم صفوف الفريق بلاعب متميز سبق له الحصول على لقب هداف الدوري.

يأتى هذا في ظل صعوبة حصول "الشيخ"، على فرصة اللعب بشكل أساسى مع السويسرى رينيه فايلر فى ظل تواجد رمضان صبحى وحسين الشحات وآجاى وجيرالدو.

ونجح بيراميدز فى الحصول على خدمات عبدالله السعيد نجم الأهلى السابق يناير الماضى قبل أن يقتنص صفقتى شريف إكرامى وأحمد فتحى بدون مقابل للنادي الأهلى بعد انتهاء تعاقدهم مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى.


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