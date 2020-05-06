» رسيما .. تأجيل الدورى الألمانى لمنتصف مايو

محمد عبد الحارس
قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تأجيل عودة الدورى الألمانى لكرة القدم حتي 22 مايو المقبل بعد فترة التجميد التى شهدتها الأنشطة الرياضية على خلفية انتشار فيروس كورونا.
ويأتى ذلك القرار، بسبب خضوع جميع اللاعبين والمدربين وعناصر كرة القدم داخل الملعب لحجر صحي لمدة أسبوعين.
وفي تقرير لصحيفة بيلد الألمانية فإن فترة الحجر الصحي ستتم داخل المعسكرات التدريبية للفرق استعدادا لخوض الدورى سريعا.
ويعد الدورى الالماني أول دورى يعود للنشاط في أوروبا بعد فترة التوقف التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد وسيتم لعب المباريات بدون جمهور.
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