نجم الزمالك يفجر مفاجأة بشأن "الطبلاوى"

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فاروق جعفر
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وفاة

الزمالك

فاروق جعفر

طبلاوى

فجر فاروق جعفر أسطورة كرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلن أن الشيخ محمود الطبلاوي أهداه شقة خلال الفترة التي لعب فيها للقلعة البيضاء.

وأضاف "جعفر" خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية، أن الطبلاوي كان يعشق نادي الزمالك ومن أشد القراء وأشهرهم متابعة لكرة القدم وحبه لها كما أنه رجل "فاهم كورة" بشكل كبير للغاية.

وأوضح فاروق جعفر أنه لن ينسى هدية الطبلاوي التي يسكن فيها حاليًا سيد جعفر الشقيق الأكبر لكابتن الزمالك التاريخي في هذا التوقيت.

ونعى نادي الزمالك الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء مصر مساء الثلاثاء.

ودوّن نادي الزمالك عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل: "ينعي نادي الزمالك ببالغ الحزن والأسى وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء مصر وأحد كبار مشجعي النادي، نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان".


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