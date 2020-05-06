"ابني كان بيصوم معاهم رمضان".. رواية مؤلمة لوالدة شهيد بئر العبد

06 مايو 2020 - 01:51 م

روت والدة الشهيد عماد أمير رشدي، الذي استشهد بواقعة بئر العبد بسيناء تفاصيل استشهاد نجلها قائلة: "إنه تواصل معها هاتفيًا قبل وفاته بيوم لمدة ساعة كاملة، منوهة بأنها كانت تعلم بأنه متواجد في سيناء، وطلبت منه أن ينتقل منها أكثر من مرة ولكنه رفض لارتباطه الشديد بالشهيد أحمد المنسي".



وأضافت والدة الشهيد، خلال حوارها مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، قائلة: "المنسي كان بيعامل العساكر زي أخواته الصغار، وكان بيعمل لهم قعدات ومن لديه موهبة الشعر أو الغناء يسمح له بممارستها، وكان يقدم جوائز وهدايا لهم".



وتابعت، أن الشهيد عماد كان متواجدا مع الشهيد المنسي خلال شهر رمضان، وقال له إنه يشاركهم صيام رمضان، لافتة إلى أنه في اليوم الثاني أرسل المنسي مجند لإحضار عماد، وطلب منه فتح الثلاجة المتواجدة بمكتبه وأخذ ما بها وكان يوجد بها وجبة متكاملة وطلب منها أن يتناول الطعام خلال نهار رمضان، فرفض الأكل لحين تناول الإفطار معهم لكنه أصر عليه بأن يتناول الأكل، معقبة:" معقبًا: "أنا ابني كان مسيحي مسلم".



وأردفت: "المنسي كان شديد لكنه كان حنين وعلشان كدا الجنود كانوا بيحبوه"، موضحة أنها تحدثت مع "المنسي" هاتفيًا مرتين، مرة لتطلب منه منح "عماد" إجازة لحضور حفل زفاف ابنة خالته في وقت غير إجازته، ومرة أخرى للسماح له بالذهاب معهم لمصيف، وكانت هذه آخر زيارة له.



وكان الشهيد المقدم أركان حرب أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103، استشهد في الهجوم الإرهابى في سيناء، يوم 7 يوليه 2017، حيث شيع إلى مثواه فى جنازة عسكرية مهيبة تقدمها محافظ الشرقية وعددًا من القيادات العسكرية والأمنية والشعبية والمواطنين.

