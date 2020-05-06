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صدمة للعلماء.. اكتشاف جديد على سطح القمر يكشف هذه المفاجأة

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صدمة للعلماء.. اكتشاف جديد على سطح القمر يكشف هذه المفاجأة
صدمة للعلماء.. اكتشاف جديد على سطح القمر يكشف هذه المفاجأة
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عبد القادر وحيد- متابعات

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سطح القمر

نظرية

صخور ميتة

التكتوني

اكتشاف جديد

في اكتشاف جديد يمثل دحض لنظرية سابقة لدى العلماء، كشف المدار الاستطلاعي القمري التابع لوكالة ناسا، عن تلال مكشوفة ظهرت حديثا على السطح.

ويعتقد العلماء أنها ناتجة عن نظام تكتوني نشط، ما يدحض النظرية السابقة والتي كانت تقول بأن القمر يتكون من صخور ميتة  .

وقد عثر العلماء على أكثر من 500 بقعة من الصخور المكشوفة على جانب القمر خالية من القمم أو التربة المنتشرة على سطح القمر.

الاكتشاف  يعد دليلا على أن النشاط التكتوني قام بتكسير سطح القمر منذ وقت ليس ببعيد، وتمكن الحطام الصخري من الانزلاق إلى الشقوق والفراغات.

وتشير الدراسات العلمية، إلى أن معظم سطح القمر يتكون من الحطام الصخري، وهو طبقة غير متجانسة تغطي الصخور، وتتألف من الغبار والتراب والصخور المتكسرة.

ومن النادر وجود مثل هذه البقع المكشوفة، فيما قد يكون هذا التصدع حديثا، وربما مستمر حتى اليوم، حيث إنه غالبا ما يتم تغطية مثل هذه الهياكل سريعا.


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