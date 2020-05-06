  • الأربعاء 06 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:45 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رامز جلال

الأعلي للإعلام يرصد 30 ملاحظة في "رامز مجنون رسمي"

ااوقاف تعلن عن غرفة متابعة لساحات الصلاة فى العيد

أول دولة عربية تفتح المساجد والكنائس للصلاة

صالح سليم

9 بطولات متتالية للدوري.. رحلة مضيئة لـ "المايسترو" مع الأهلي

مستشار بن زايد ساخرا : صرخت إيران فولدت "نملة"

ينتظر الإجابة.. سؤال محرج من مستشار بن زايد لقطر

طبيب الغلابة

ما علاقة عبد الناصر.. سر مؤثر بحياة طبيب الغلابة

ارشيف

طلب عاجل لـ "هالة زايد" باستثناء 4 فئات من مواجهة كورونا

وزير التعليم

وزير التعليم: إحنا الدولة الوحيدة اللي عندها امتحانات

راغب علامة لرجال الدين: ليه بتدافعوا عن الظالمين

راغب علامة لرجال الدين: ليه بتدافعوا عن الظالمين

تامر أمين

تامر أمين :"هتودونا في داهية"

وزير التعليم

وزير التعليم : 950 مليون جنيه تكلفة التأمين الطبي لطلاب الثانوية

جمعة: الأكل الصحي سبب استجابة الدعاء

آخر الأخبار

علي جمعة
علي جمعة
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

شفاء 5 حالات من كورونا بمستشفى الحجر بالقليوبية

#

وزير الأوقاف:هذا ما سيحدث الجمعة القادمة

#

جمعة: الرسول أمرنا بالحجر الصحي

#

شقيق نجم الأهلي يبلغ مرتضى منصور بسر خطير عن أخيه

علي جمعة

شهر رمضان

الأولى

الدعاء

أكد الشيخ الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن الله سبحانه وتعالى أرشدنا لطيب الطعام، والرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء".

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولي، اليوم الأربعاء، أن الأكل الصحي يؤثر في حياة الإنسان، وتبعده عن المرض، وتمكنه من القيام بالواجبات، وتجعل صحته أفضل، ورزقه أوسع، لأنه يطيع الله سبحانه وتعالى.

وتابع: "الطعام له وجوه عدة من أهمها أن يكون طيبًا في نفسه وفي مصدره وإيراده ورزقه، ونبتعد عن أن يأكل أولادنا الحرام؛ لأن كل جسم نبت من حرام النار أولى به، موضحا أن الأكل الصحي هو أزكى طعام هو الأكل الصحي الطيب الذي ينفع ولا يضر، معقبا: "الأكل الصحي سبب استجابة الدعاء".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» صدمة للعلماء.. اكتشاف جديد على سطح القمر يكشف هذه المفاجأة
» ترامب يعتزم حل فريق العمل الخاص بأزمة كورونا
» طفل عمره 5 سنوات يقود سيارة دفع رباعي
» عطية: إزعاج الناس بالقرآن حرام شرعًا
» وفاة المدير الأسبق لريال مدريد بسبب "كورونا"
» في 3 دول.. مطار مرسى علم يستقبل 429 مصريا من العالقين
» شاهد.. تصرف غريب لترامب أثناء زيارته لمصنع كمامات
» هكذا بدا شكل " نجلاء فتحي".. ظهرت لثوانٍ معدودة
» خزينة الزمالك تنتعش بـ 4 ملايين جنيه
» نجم الأهلي يحرج الزمالك: رغم خلافاتي مع فايلر بس مش عايز آجي عندكم
» غضب أهلاوي شديد من "عثمان" بعد إساءته لـ أبو تريكة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية