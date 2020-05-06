الأعلي للإعلام يرصد 30 ملاحظة في "رامز مجنون رسمي"

رصدت اللجان الفنية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 30 ملاحظة لبرنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه رامز جلال على قناة mbc مصر، في الأسبوع الأول لعرض البرنامج خلال شهر رمضان.

وكان المجلس أصدر بيانا أكد فيه أنّ "إم بي سي مصر"، ليست من القنوات المُرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية أو مرخص لها من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبالتالي فالمجلس لا يملك حتى تاريخه سلطة توقيع أي من الجزاءات أو التدابير على القناة المُشار إليها، حال حادت فيما تبثه عن الإطار الإعلامي، مطالبا إياها بتوفيق أوضاعها قبل انتهاء مهلة الشهور الست في 16 أغسطس المقبل، بحسب اللائحة التنفيذية للقانون.