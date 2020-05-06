أول دولة عربية تفتح المساجد والكنائس للصلاة

أصدر وزير الداخلية اللبناني، العميد محمد فهمي، اليوم الأربعاء، مذكرة تسمح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد وقداس الأحد في الكنائس.

من جانبها، أعلنت دار الفتوى عن "فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة في هذه المرحلة فقط، ابتداءً من 8 مايو الحالي، على أن تبقى صلوات الجماعة الخمس والتراويح في المنازل، وسيستمر فتح المساجد تدريجيا لبقية الصلوات بناء على المعطيات والمشاورات التي يتم التداول فيها بين مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمفتين في المناطق وأمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي والمدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ محمد أنيس الاروادي مع الأطباء من أهل الاختصاص الخبراء حول جائحة كورونا".