أول دولة عربية تفتح المساجد والكنائس للصلاة

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وكالات- الدويني فولي

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لبنان

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فتح

كنائس

فيروس كورونا

أصدر وزير الداخلية اللبناني، العميد محمد فهمي، اليوم الأربعاء، مذكرة تسمح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد وقداس الأحد في الكنائس.
وأفاد موقع لبنان 24، بأنه بحسب قرار وزير الداخلية اللبناني، "سيتم فتح المساجد والقداس شرط ألا تتعدى القدرة الاستيعابية 30% لكل مسجد أو كنيسة، وأن يتم التقيد بالشروط الصحية وبإجراءات السلامة العامة".
من جانبها، أعلنت دار الفتوى عن "فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة في هذه المرحلة فقط، ابتداءً من 8 مايو الحالي، على أن تبقى صلوات الجماعة الخمس والتراويح في المنازل، وسيستمر فتح المساجد تدريجيا لبقية الصلوات بناء على المعطيات والمشاورات التي يتم التداول فيها بين مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمفتين في المناطق وأمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي والمدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ محمد أنيس الاروادي مع الأطباء من أهل الاختصاص الخبراء حول جائحة كورونا".
وانطلقت المرحلة الثانية من خطة تخفيف التعبئة العامة في لبنان، يوم الاثنين الماضي، مع الحفاظ على التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات تشرح فيها شروط تطبيق المرحلة الثانية من تخفيف اجراءات التعبئة العامة.

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