» ترامب يعتزم حل فريق العمل الخاص بأزمة كورونا

06 مايو 2020 - 11:54 ص

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتزام إدارته حل فريق عمل البيت الأبيض الخاص بأزمة فيروس كورونا.







وعاودت الحصيلة اليومية لضحايا فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة الارتفاع مساء الثلاثاء إذ سجلت 2333 وفاة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة مقابل 1015 وفاة في اليوم السابق، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.



وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في الدولة الأكثر تضررا بالوباء في العالم ارتفع إلى 71 ألفا و22 وفاة.





ورجح نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الذي يرأس خلية الأزمة، إتمام الأمر خلال أسابيع، قائلا إن خلية الأزمة التي يرأسها "لن تعود هناك حاجة إليها، لفترة أبعد من نهاية هذا الشهر"، حسب وكالة "فرانس برس".





وقال بنس إن مهام خلية الأزمة ستكون جاهزة قريبا لتسليمها إلى الوكالات الحكومية، التي تعمل "بطريقة أكثر تقليدية".





وأثناء زيارة لمصنع لإنتاج الكمامات في أريزونا، قال ترامب "إننا نستعيد بلدنا".





وتابع الرئيس "مايك بنس وفريق العمل قاموا بعمل عظيم، لكننا نبحث الآن أسلوبا مختلفا بعض الشيء، وهذا الأسلوب هو السلامة والفتح (للأعمال). وفي الغالب سيكون لدينا مجموعة (عمل) مختلفة يتم تشكيلها لهذا الغرض".





وسُئل الرئيس عما إذا كان هذا يعني أن "المهمة أُنجزت"، فرد قائلا "لا، على الإطلاق. إنجاز المهمة سيكون بانتهاء الأمر".





وأضاف "لا يمكننا الإبقاء على بلدنا مغلقا خلال السنوات الخمس المقبلة".





وفي الوقت الحالي، تسجل الولايات المتحدة يوميا أكثر من 20 ألف حالة إصابة مؤكدة جديدة، فيما يتجاوز عدد حالات الوفاة اليومية ألف شخص.



