  • الأربعاء 06 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:56 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تامر أمين

تامر أمين :"هتودونا في داهية"

أجهزة تعقيم ذاتية للوقاية من كورونا.. تعرف على التفاصيل

أجهزة تعقيم ذاتية للوقاية من كورونا.. تعرف على التفاصيل

لقاح كورونا

بشرى سارة.. أول علاج لكورونا معتمد

مرتضى منصور

قرار مفاجئ لمرتضى بشأن العاملين بالنادى

بعد تعافيه من كورونا.. جونسون يلوّح لمواطنيه في شوارع لندن

بعد تعافيه من كورونا.. جونسون يلوّح لمواطنيه في شوارع لندن

الأمير الوليد بن طلال

مفاجأة.. الوليد بن طلال يسعي لشراء هذا النادي العالمي

الطبلاوي

له 18 ابنا من 3 سيدات.. الطبلاوي تزوج في عمر الـ 16عاما

كورونا

مدير "حميات إمبابة": كورونا ليس مؤذيا

سيد عبد الحفيظ

مفاجأة.. الأهلى يخطط للإطاحة بـ«عبد الحفيظ»

نادي القضاة

نادي القضاة يحيي ذكرى استشهاد النائب العام: مصرون على هذا الشيء

أجهزة تعقيم ذاتية للوقاية من كورونا.. تعرف على التفاصيل

آخر الأخبار

أجهزة تعقيم ذاتية للوقاية من كورونا.. تعرف على التفاصيل
أجهزة تعقيم ذاتية للوقاية من كورونا.. تعرف على التفاصيل
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

كورونا قد يؤثر على نصف سكان اليمن

#

منع جورج قرداحي من دخول دولة خليجية..تعرف على السبب

#

رئيس دولة يجبر الطلاب على مشروب "يشفي من كورونا"

#

لا دليل على أن المتعافين من كورونا غير معرضين لإصابة ثانية

حلوان

كورونا

أجهزة تعقيم

ذاتية

تعمل شركة حلوان للآلات والمعدات، على تقديم أجهزة تعقيم ذاتية، لأجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكشف اللواء المهندس مختار عطا رئيس مجلس إدارة الشركة في حديثه لقناة إكسترا نيوز عن مواصفات الأجهزة التي تم تنفيذها، تتضمن جهاز تعقيم عبارة عن كابينة المونتال بالإضافة إلى قاعدة من الحديد، يصل العمق لـ 120 سم في عرض 90 سم وارتفاعها 2.40 سم .

وأوضح عطا أنها مزودة من الداخل بـ 5 رشاشات، خارج الكابينة ، حيث يكون هناك خزان يحتوي على سائل التعقيم بالإضافة إلى دائرة التعقيم والرشاشات وهذا نوع من أنواع الكبائن.

وتابع قائلا :  جهاز التعقيم وسوائل التطهير داخل الكبائن صناعة مصرية 100%، منوها أن هناك نوعا آخر من الكبائن تكون مزودة بدائرة قياس حرارة لقياس درجة حرارة الشخص عند مروره بها.

 وأشار إلى أنه إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة عن 38 درجة مئوية يتم إطلاق الانذار، وإذا كانت أقل يوجد ضوء أخضر يضئ، ثم بعد ذلك يدخل في كابينة التعقيم ويكون زمن التعقيم من ثانية ونصف إلى ثانيتين ، وهي عبارة عن متر 80 في متر 20 بارتفاع 240 وهي كابينة متطورة إلى حد كبير.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

زحام الفتوى والسؤال.. وإيمان (الست غالية)

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» عطية: إزعاج الناس بالقرآن حرام شرعًا
» وفاة المدير الأسبق لريال مدريد بسبب "كورونا"
» في 3 دول.. مطار مرسى علم يستقبل 429 مصريا من العالقين
» شاهد.. تصرف غريب لترامب أثناء زيارته لمصنع كمامات
» هكذا بدا شكل " نجلاء فتحي".. ظهرت لثوانٍ معدودة
» خزينة الزمالك تنتعش بـ 4 ملايين جنيه
» نجم الأهلي يحرج الزمالك: رغم خلافاتي مع فايلر بس مش عايز آجي عندكم
» غضب أهلاوي شديد من "عثمان" بعد إساءته لـ أبو تريكة
» الأهلي يحرج حارس بيراميدز بعد تصريحاته النارية: كلامك محصلش
» القبض على إعلامي شهير بعد اتهامه بملاحقة فنانة شهيرة
» حليمة بولند تثير الجدل بعد صب بول البقر على جسدها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية