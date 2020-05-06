بعد تعافيه من كورونا.. جونسون يلوّح لمواطنيه في شوارع لندن

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جونسون

كورونا

جولات

مواطنية

تعافيه

أظهرت عدة  صور قيام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعدة جولات في شوارع لندن بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد  .

وبحسب الصور يظهر جونسون بين المسئولين ويلقي التحية على المواطنين، وذلك بعد قلق شعبي ورسمي إثر إصابته في نهاية مارس الماضي بالوباء.

يذكر أن جونسون كان  قد تعافى بعد منتصف أبريل الماضي حيث تدهورت صحته ودخل العناية المركزة حتى تمكن الأطباء من إنقاذ حياته.

وبعد خروجه من المستشفى أطلق بوريس جونسون، وشريكته كاري سايموندز، اسم "نيكولاس" على مولودهما، تكريما لطبيبين أنقذا حياة جونسون بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت سايموندز، عبر إنستجرام، إنها وجونسون أطلقا اسم "ويلفريد لوري نيكولاس جونسون"، على طفلهما.

وأوضحت: "ويلفريد نسبة لجد بوريس، ولوري نسبة لجدي، ونيكولاس نسبة للطبيبين نك برايس، ونك هارت، اللذين أنقذا حياة بوريس الشهر الماضي، بعد دخوله العناية المركزة.



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