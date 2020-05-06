الجندي: هذه الآية طوق النجاة من كورونا

06 مايو 2020 - 10:49 ص

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، عن الحل الوحيد وطوق النجاة من أزمة فيروس كورونا المستجد، بحسب قوله".



وأضاف "الجندى"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، قائلا :"إنه لو اعتبرنا أن كورونا عذاب أو عقوبة من الله، يمكن تغيرها، بالتوبة والتضرع إلى الله".



وتابع:"هذه الآية خارطة طريق لمن يريدون الخروج من أزمة كورونا، تاليا قول الله تعالى: "فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ".

