» وفاة المدير الأسبق لريال مدريد بسبب "كورونا"

06 مايو 2020 - 10:42 ص

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، وفاة أمادور سواريز، المدير الأسبق للنادي الملكي، بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأعرب ريال مدريد عن حزنه في بيان رسمى قائلا: "يعرب ريال مدريد عن تعازيه وتعاطفه مع جميع محبي وأقارب أمادور، خلال فترة تواجده في مجلس الإدارة، فاز النادي بلقب الدوري مرتين، وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة، ودوري كرة السلة وكأس أوروبا للسلة مرة واحدة".

وعمل سواريز مديرًا عام 2006 ونائبًا للرئيس بين عامي 2007 و2009".

وأتم: "كان أمادور شريكًا لريال مدريد لمدة 33 سنة، وتوفى عن عمر يناهز 76 عامًا، عقب إصابته بفيروس كورونا".

جدير بالذكر أن رئيس الريال االسابق لورينزو سانز، قد توفى في مارس الماضي، متأثرًا بفيروس كورونا.