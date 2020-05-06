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في 3 دول.. مطار مرسى علم يستقبل 429 مصريا من العالقين

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في 3 دول.. مطار مرسى علم يستقبل 429 مصريا من العالقين
في 3 دول.. مطار مرسى علم يستقبل 429 مصريا من العالقين
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حسن حمدان

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استقبل مطار مرسى علم، مساء أمس الثلاثاء، الرحلة الاستثنائية رقم 2133/34 لشركة إيركايرو للطيران التابعة لوزارة الطيران المدني من مطار القاهرة قادمة من مدينة دار السلام بتنزانيا والعاصمة السودانية الخرطوم، وعلى متنها 174 راكبًا من المصريين العالقين.

واستقبل مطار مرسى علم أيضا 151راكبا من المصريين العالقين فى العاصمة العراقية بغداد.

كما استقبل فجر اليوم الأربعاء رحلة طيران للمصريين العائدين من الهند ضمن الرحلات الجوية للمصريين العائدين من الخارج. 

وأكد عماد إمام، مدير الإعلام بالمطار، أن الرحلة أقلت 104 من المصريين العالقين في الهند طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة والطيران.

من جانبه صرح الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أنه تم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي المخصص هناك بأحد الفنادق لعزل المصريين العائدين لمدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.



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