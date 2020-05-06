"يا بركة دعا الوالدين".. كلمة السر في قبوله بالإذاعة

06 مايو 2020 - 10:26 ص

أعاد محبو الشيخ محمد محمود الطبلاوي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" آخر التصريحات الصحفية التي أدلي بها الراحل راويا خلالها مقتطفات من حياته الشخصية، قائلا: "ذكرياتي مع كتاب الله كويسة من صغر سني وربنا وهب لي القبول ودخلت إذاعة القران الكريم بسبب جملة واحدة فقط قلتها في الاستوديو وأنا مش واخد بالي إن حد سمعني، فالشيخ عبدالفتاح القاضي رحمه الله سمعني وأنا أقول "يا بركة دعا الوالدين".. قالي متقولش حاجة تاني تعالي.



وأضاف "الطبلاوي": "فقلت لهم يا جماعة هو أنا لسه قلت حاجة قالوا آه قلت، فسألني الشيخ القاضي، هل والديك راضيان عنك فقولت طبعا هو أنا هقول يا بركة دعا الوالدين وهما غضبانين عليا ومن هنا دخلت الإذاعة المصرية قارئا للقرآن الكريم.



وتوفي فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، أثناء إفطار اليوم الثاني عشر من رمضان، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد رحلة عطاء ثرية قضاها في خدمة القرآن الكريم لأكثر من ستين عاما.

